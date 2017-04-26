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Asena Atalay'dan Caner Erkin'e imalı yanıt

Ünlü futbolcuya oğluyla Paris'te olan Asena Atalay'dan imalı bir yanıt geldi.

Magazin / 26 Nisan 2017 Çarşamba 14:07
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e imalı yanıt

Bir gece önce Demet Akalın'ın doğum günü partisine katılan Caner Erkin, dün de oğlu Çınar'ın 6. yaş gününü sosyal medyadan paylaştığı biri pastalı olmak üzere 2 ayrı fotoğrafla kutladı ve fotoğrafların altına "Canım oğlum birlikte nice senelere, iyi ki doğdun" notunu yazdı.

Ünlü futbolcuya oğluyla Paris'te olan Asena Atalay'dan imalı bir yanıt geldi.



Doğum günü nedeniyle Disneyland'a götürdüğü oğluna mektup yazan ve bu arada çok sayıda karşılıklı dava açtığı eski eşine gönderme yapan Asena Atalay, Eyfel Kulesi manzaralı paylaşımının altına şunları yazdı:

"İnsanlar genelde her şeyi karşılıklı yaparlar. Farkında olarak ya da olmayarak... Karşılığını alamadıklarında da saldırganlaşırlar. Yüzde yüz karşılıksız tek sevgi Anne-çocuk sevgisidir. Annelerimizin de dediği gibi anne olmadan anlamazsın :) Şimdi annemin bana verdiği öğütler gibi benim de sana öğütlerim olacak Çınar ❤️Hazırsan başlıyorum... Kendine ve ilahi güce güven. Bu en önemlisi. Duanın gücüne İnan. Öğrendiğin her şeyi sorgula, kafana yatmayanı reddet. Bu hayat senin unutma! İnsanları yargılama,insanları sev. Hatalıysan af dile, biri senden af dilerse affet. Bu hayatta başına gelen her şey sana bir şey öğretmek için var. İsyan etme, fark et! Herkes hayal gücü kadardır. Hep en büyüğünü hayal et. Paylaş! Elinde avucunda neyin varsa... Sevgini,paranı,zamanını... Paylaşmanın tadını farkedince ne demek istediğimi anlayacaksın...❤ Yolda yürürken yanında birileri olacak.Onlara iyi bak, kiminle yürüyorsan O'sun. Bilgi, ilim, sevgi ile kal. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim oğlum oldun. Annen"

Doğum GünüEyfel KulesiAsena AtalayCaner ErkinDemet Akalın


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