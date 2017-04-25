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Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten sert tepki!

Gamze Özçelik tesettürlü paylaşımının ardından yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 10:05
Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten sert tepki!

Sosyal medya hesabından tesettürlü bir paylaşım yaparak dua isteyen Gamze Özçelik bir anda Türkiye gündemine girdi. Ünlü oyuncu bu duruma çok sinirlendi.

''YAPMAYIN BÖYLE''

Gamze Özçelik, paylaşımının ardından bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkında çıkan haberlerin ve sosyal medyada yapılan yorumların ardından oyuncu, Ganalı çocuklarla çektirdiği fotoğrafını Instagram sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.



İŞTE GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMINA EKLEDİĞİ NOT:

''Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle. Herşey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter.''

Gamze Özçelik tesettüre girdi

InstagramGamze ÖzçelikTürkiye


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