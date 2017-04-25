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İbrahim Tatlıses'in kızı trafik kazası geçirdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, dün gece Okmeydanı'nda trafik kazası geçirdi.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 10:42
İbrahim Tatlıses'in kızı trafik kazası geçirdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, gece saat 03.00 sıralarında trafik kazası geçirdi. Yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilan Çıtak, karşıdan hiç araba gelmediği için şükrettiğini söyledi.

Bariyerlere çarparak duran ve yara almadan kurtulan Dilan Çıtak'ın arabasında ise maddi hasar oluştu.

Aracın ön tarafı tamamen kullanılamaz hale geldi. Hürriyet'in haberine göre; Dilan Çıtak, "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım.

Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum" diye konuştu.

İbrahim TatlısesDilan ÇıtakDireksiyonTrafik KazasıŞarkıcı


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