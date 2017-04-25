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İbrahim Erkal'dan kötü haber

Ünlü türkücü İbrahim Erkal beyin kanaması geçirip ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tutulan Erkal için umutlar tamamen tükendi.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 09:52
İbrahim Erkal'dan kötü haber

İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtilerek sevenlerine kötü haber verildi.

KANAMA DURDU, ÖDEM DEVAM EDİYOR

Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi.

MAKİNEYE BAĞLI YAŞIYORMUŞ

Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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