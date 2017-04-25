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Ece Erken: Dolandırıldım

Ünlü sunucu Ece Erken, dolandırıldığını öne sürdü, komşusu olan mimara ateş püskürdü.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 14:22
Ece Erken: Dolandırıldım

Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, komşusu olan mimarla yaşadığı sorunu anlattı. Dolandırıldığını iddia eden ve "Sözleşmesiz iş yapmayın" diye takipçilerini uyaran Erken şunları söyledi:

"Size benden bir tavsiye...üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2 pardon 3 katı para isteyebilir.

‘Gazetelere demeç vereceğim’ diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz!! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin!!!!

Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!!! Temyizden sonra o mimarın ismini de açıklayacağım ki dikkat etsin herkes!"

InstagramŞahitEce ErkenAllah


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