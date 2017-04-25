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Bengü'den ilan-ı aşk

Uzun zamandır aradığı aşkı bulamayan Bengü, sonunda muradına erdi. Bengü, sosyal medya üzerinden sevgilisiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 16:03
Bengü'den ilan-ı aşk

Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen şarkıcı Bengü, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Bengü yazdığı notla adeta Selim Selimoğlu'na olan aşkını da ilan etti.



Bengü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, 'Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar' notunu yazdı.


Sosyal MedyaInstagramBengüŞarkıcı


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