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Alişan'a sürpriz gelin adayı

Esra Erol, son dönemde sık sık evlenmek istediğini dile getiren yakın arkadaşı Alişan’ı kardeşi Eda ile tanıştırdı.

Magazin / 25 Nisan 2017 Salı 11:23
Alişan'a sürpriz gelin adayı

Çift, geçen akşam birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledi.

Alişan, o geceden fotoğrafları sosyal medyadan Eda Erol'un yüzünü saklayarak paylaştı.


Ece Erken iki hafta önce bu ilişkiyi işaret ederek “Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz” demişti.



Alişan konuyla ilgili “Ne diyeyim gizli kalmıyor hiçbir şey” derken Eda Erol ise “Haber doğrudur” demekle yetindi.


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