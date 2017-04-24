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Türkan Şoray'dan üzücü haber!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın ikinci böbreğinde de Cushing sendromu rahatsızlığı başladı.

Magazin / 24 Nisan 2017 Pazartesi 15:01
Türkan Şoray'dan üzücü haber!

Hafta sonu fizy Liseler Arası Şarkı Yarışması’nda gençlerle buluşan ve şarkı söyleyen Türkan Şoray, "Albüm yapma hayalimi 50 yıl sonra gerçekleştirdim. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için benim kadar beklemeyin" demişti. Konuyla ilgili habere bu Sabah Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında da yer verildi.

Haberle ilgili görüntüleri izlerken programın sunucusu Seren Serengil, Yeşilçam’ın Sultan’ı Şoray’ın kilo sorununa değinince, ünlü sanatçının menajeri Bircan Silan’dan açıklama geldi.

Türkan Şoray’ın fazla kilolarının nedeninin cushing sendromundan kaynaklandığını belirten Silan, "Türkan Şoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından ameliyat edilmişti. İkinci böbreğinde de aynı hastalık nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafından tedavisine başlandı. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgılanmasına neden olan bir hastalık" dedi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir.

ObeziteTürkan ŞorayHastalıkSeren SerengilAmeliyat


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