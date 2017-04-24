Müzik dünyasına bambaşka ses geliyor

Arkın Gezen, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Trabzon Çaykara’lı olan Arkın Gezen, doğduğu şehir İstanbul’da yaşıyor. Müziğe olan ilgisi, annesinin küçük yaşta aldığı piano ile başladı.

Fakat zaman ilerledikçe, ilgisini gitar perküsyon ve solistliğe vermiş olup, özellikle çevresindeki kişilerin teşvikleri ile solistliği yaşam biçimi haline getirmiştir. Gittiği mekanlarda, arkadaşlarının yoğun isteği üzerine, konuk sanatçı olarak, sahnelere çıkmaya başlamıştır .



2.5 oktavlık sesi ve sesindeki hoş tını ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Arkın Gezen sahne teklifleri almaya başlamıştır. Müzik işini, amatör bir ruh fakat profesyonel bir şekilde yapma konusunda karar aldığında, kendini, şan eğitimindeki ustalıkları üst seviyelerde olan Zehra Belevi ve Alper Alpman’a emanet etmiştir. Aldığı eğitimler neticesinde bilgi ve birikimini sahnelere ve beste yapmaya harcayan Arkın Gezen bu süre zarfında bir çok beste, bunun yanı sıra organizasyon, konser ve çeşitli etkinliklerde bulunup, yaptığı sahneler ile de performansını hayran kitlesi ile buluşturmuştur. Hayranlarının yoğun isteğine daha fazla dayanamayan Arkın Gezen, kısa bir süre sonra çıkartacağı Single albüm ile hayranlarını mutlu etmeyi hedefliyor.