Gamze Özçelik tesettüre girdi

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, takipçilerinin Miraç Kandili'ni kutlayarak, dua istedi.



TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden 'Dua edin canlar. Çok istiyorum...' sözleriyle dua istedi.







Özçelik'in paylaşımına eklediği not:



Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.

