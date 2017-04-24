Ayşe Hatun Önal ortalığı birbirine kattı.

Son albümü 'Selam Dengesiz'le hayranlarının karşısına çıkan Ayşe Hatun Önal'ın dengesi gerçekten şaştı! Önceki gece sabaha karşı 04.30'da Ortaköy'de trafik kontrolüne takılan Önal, alkolmetreyi üflememekte ısrar etti.



ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gazetecileri görünce çılgına dönen popçu, gazetecilere 'Siz nereden çıktınız, s... gidin' diye bağırdı. Önal, polisin ısrarıyla cihazı üfledi ve 167 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulup 876 TL de para cezası kesilen Ayşe Hatun Önal, 100 promilin üstünde alkollü olduğu için karakola götürülmek istenince yine 'olay' çıkardı. Ünlü şarkıcı, polis aracına binmek yerine kendi aracıyla Arnavutköy'deki polis karakoluna gitti. İfade veren ünlü popçu, saat 05.30'da evine gitmek isteyince yine ortalığı birbirine kattı. Aracını arkadaşlarının yardımıyla karakolun arkasına getirten Önal, arka koltuğa yatıp görüntü alınmasını engelledi.



YÜZÜNÜ SAKLADI

Alkollü olduğunu bildiği için alkolmetreyi üflememekte ısrar eden şarkıcı, bu sırada da yüzünü eliyle kapattı.



GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERE KÜFRETTİ

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçip hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan şarkıcı, bu yetmezmiş gibi bir de görev başındaki gazetecilere küfretti.







Karakola götürülen Önal, kendisine rutin kontrolü yapan polis memurunu 'gazetecileri çağırdı' gerekçesiyle dava edeceğini söyledi.

