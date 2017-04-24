Asena Atalay'dan bir dava daha!

Caner Erkin ile Asena Atalay arasında sular durulmuyor.



HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre nafaka, mal paylaşımı ve velayet konusunda davalık olan ikiliden son hamle Atalay’dan geldi.



Medyatik güzel, avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla, üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürdüğü Beşiktaşlı yıldıza 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.



