Beyaz Gazete Ana Sayfa

Asena Atalay'dan bir dava daha!

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'in üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürerek dava açtı.

Magazin / 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:36
Asena Atalay'dan bir dava daha!

Caner Erkin ile Asena Atalay arasında sular durulmuyor.

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre nafaka, mal paylaşımı ve velayet konusunda davalık olan ikiliden son hamle Atalay’dan geldi.

Medyatik güzel, avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla, üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürdüğü Beşiktaşlı yıldıza 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

NafakaTazminat DavasıAsena AtalayCaner Erkin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar