Zehra Çilingiroğlu okulu bıraktı mı?

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bıraktığının konuşulması üzerine açıklamada bulundu.



Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu sene başına eğitimi için Londra'ya gitti. Hafta sonları sık sık Türkiye'ye gelen Zehra'nın şehre alışamadığı ve İstanbul'u özlediği ortaya çıktı. Londra'nın kapalı havasını da alışmayan Zehra Çilingiroğlu iddialara göre 'Yağmurdan bıktım, Londra'ya dönmek istemiyorum' dedi.



Kızının bu sözleri üzerine telaşlanan Hülya Avşar, 'Zehra şu anda Paskalya tatilinde, o yüzden Türkiye'de. Okulu bırakmış değil, devam edecek.' açıklamasında bulundu.

