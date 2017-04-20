Sabancı, aile şirketinde asgari ücretle çalışıyor!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa, Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde pazarlama ve ekonomi eğitimi görüp Türkiye'ye dönmüştü. 24 yaşındaki Melisa Tapan aile şirketinde çalışmaya başlamış. Önce EnerjiSA, sonra BrisA'da staj yapmış. Şimdi deTemSA'nın müşteri ilişkileri bölümünde tecrübe kazanıyor ve asgari ücret alıyormuş. Eline sadece 1404 TL geçiyormuş. (Halil Kalmuk-Posta)