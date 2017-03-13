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'Gerçek Aleyna Tilki benim'

Son zamanların en popüler şarkıcılarından Aleyna Tilki, Instagram ile yaşadığı problemi "Gerçek Aleyna Tilki benim" videosu ile aştı. Tilki’nin hesabının nasıl kapatıldığı konusu ise oldukça dikkat çekti.

Magazin / 13 Mart 2017 Pazartesi 12:45
'Gerçek Aleyna Tilki benim'

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile sadece kendi YouTube hesabından 250 milyonu aşan bir dinleme potansiyeline erişen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin başı, Instagram hesabını kapattıranlarla dertteydi. Tilki kısa sürede bu sorunu bakın nasıl aştı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Instagram'ı geçtiğimiz haftalarda yoğun şikayet sonucu kapatılmış, ama bu durum şarkıcının hesabını Instagram'a yaptığı başvuru sonucu almasıyla sonuçlanmıştı. Hesabını alan Tilki, tam ‘kurtuldum' derken bu sefer de sahte bir kimlikle Instagram'a başvuran bir şahıs yüzünden hesabına erişimi kaybetti.



Aleyna Tilki, yaşadığı bu ikinci şoku ise, bir video çekip yanına kimliğini de koyarak ''Asıl Aleyna Tilki benim'' diyerek Instagram'ın destek ekibine yazarak aştı.



AleynaInstagramAleyna TilkiŞarkıcı


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