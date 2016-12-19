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Emrah Karaduman'a 'cinsel istismar' şikayeti

Fulin Şingirik'in 'Emrah beni Aleyna ile aldattı' sözleri şikayeti de beraberinde getirdi.

Magazin / 19 Aralık 2016 Pazartesi 10:30
Emrah Karaduman'a 'cinsel istismar' şikayeti

Şarkıcı Fulin Şingirik katıldığı televizyon programında 'Aranjör Emrah Karaduman beni o zaman 14 yaşında olan Aleyna Tilki ile aldattı' dedi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre programı izleyen Avukat Osman Taşdemir 'İki yıl önce Aleyna Tilki 14 yaşında olduğu için 'cinsel istismar' suçu işlenmiştir' diyerek aranjörü savcılığa şikayet etti.



Aleyna Tilki, aranjörlüğünü Emrah Karaduman'ın yaptığı 'Cevapsız Çınlama' ile müzik listelerini alt üst etmişti.





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