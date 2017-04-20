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Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Ebru Destan, 6 yıllık evliliğinin bitme nedenini açıkladı.

Magazin / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:58
Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Eski manken ve sunucu Ebru Destan, 16 Haziran 2011'de Mete Okay İnan ile evlenmiş, bu evlilikten 2 oğlu olmuştu. Çift geçen Aralık'ta boşanma kararı aldı.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Destan, muhabirlerin parmağındaki ‘Love' dövmesini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı: 'Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor.'


NE KADAR PİŞMANIM, ALLAH'IN ZORUNA GİTTİ İŞTE

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti:

'Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah'ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum. Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun Tan boşandı. Demet Şener, İbrahim'e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı.'

Demet ŞenerBoşanma DavasıRıza EsendemirBirce AkalayMete Okay İnan


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