Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.



KARDEŞİNE AYLIĞI 15 BİN LİRA OLAN YALI KİRALADI



Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı. İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu.



1 YILLIK KİRAYI DA PEŞİN ÖDEDİ



Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.



BAHÇEKÖY'DEKİ VİLLASINI İSE KİRAYA VERECEK



Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarı- şan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi.

