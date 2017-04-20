Beyaz Gazete Ana Sayfa

Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

Arda Turan, kardeşi Okan Turan'a Boğaz'da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı.

Magazin / 20 Nisan 2017 Perşembe 08:57
Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.

KARDEŞİNE AYLIĞI 15 BİN LİRA OLAN YALI KİRALADI

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı. İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu.

1 YILLIK KİRAYI DA PEŞİN ÖDEDİ

Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

BAHÇEKÖY'DEKİ VİLLASINI İSE KİRAYA VERECEK

Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarı- şan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi.

Yıldız FutbolcuAltuntaşArda Turan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar