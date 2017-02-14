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Aleyna Tilki tütün kanununu deldi!

Aleyna uslanmıyor! 18 yaşından küçük olduğu halde içkili mekânlarda sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez tütün kanununu deldi!

Magazin / 14 Şubat 2017 Salı 11:10
Aleyna Tilki tütün kanununu deldi!

16'lık popçu, arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti.

Tilki'nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine, sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor” diyerek genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.



Orhan Kural, “Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık” diye konuştu.





Aleyna TilkiSigarayla MücadeleOrhan Kural


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