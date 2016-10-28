Aleyna Tilki: Okulun kapısında 500 kişi beliyor!

Emrah Karaduman'la yaptığı 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısıyla tüm listeleri alt üst eden Aleyna Tilki, canlı yayında Emre Saygı'nın ve sosyal medya takipçilerinin sorularını yanıtladı.



Okul Kapısında 500 Kişi Bekliyor



Okulunun adını yaşadığı sıkıntıdan dolayı sakladığını belirten Aleyna Tilki “Şimdiki okulumu söyleyemem çünkü ben ne zaman okulumu söylesem kapıda 500 kişi oluyor. Okuldan çıkınca komik bir çocuk oluyorum. Tam bir liseli oluyorum. Dağılmış, saç baş kaymış falan.



Bir gün yine o günlerdeniz eteğim kaymış, içimden gömleğim çıkmış, saçlar dağınık falan. Bir de böyle bağırıyorum, laf atıyorum insanlara falan, liseliyim çünkü tam yaşım yani. Derken bir çıktım 500 kişi var kapının önünde. Aleyna abla, Aleyna abla… E benim yanımda kimse yok Ablalar, küçükler, benden büyükler…



Babam hep yanımdadır da, okul çıkışları benim özel hayatım sonuçta benim öyle takıntılarım yok, ben kendim dolaşabiliyorum. Nereden biliyim kapının önüne 500 kişi gelecek” dedi.



Taytla Denize Atladım



“Çoğu zaman oturaklıyım ama her zaman değil. Bir gün Emrah'la sokağa çıktık. Cadde Bostan'da sahilde yürüyoruz, Emrah denize girmemiz lazım dedim. Bak vallahi deniz çok güzel eminim. Taytım var üzerimde, denize girmek için müsait değilim.



Bir anda taytla denize atladım. Öyle bikini falan değil, bildiğin taytla. O zaman hiç aklı başında gözükmüyordum mesela. O nedenle çoğu zaman aklı başındayım ama bazen olamıyorum” dedi







“Evde koltuğa çıkıyorum, gözlerimi kapatıyorum, karşımda seyirci var. 1 milyon, 2 milyon kişi. Işıklar falan böyle elbiseler. Ben böyle söyleyip söyleyip koltuktan yere kendimi atıyorum. Halının üstüne… Orada yuvarlanıyorum, dönüyorum, aralardan geçiyorum.



Öyle hayallerim var. Onu yapacağım kesin ama inşallah beni tutarlar. Çok korkuyorum. Halıda dönüyorum, şöyle dönmek istiyorum seyircilerin üzerinde şu tarafa, bu tarafa. En büyük hayalim 1- 2 milyon kişinin karşısında şarkı söylemek” dedi.



Sahneden önce filim ve bebeğim var bir tane oyuncaklarım, onlara sarılıp öpüyorum. Bana uğur getiriyorlar. Özellikle filleri çok seviyorum. Ruhları bana çok derin geliyor. Kalpleri çok özel” dedi.



Kalbime Giden Yol Midemden Geçiyor



Yemek yemeyi çok seviyorum. Kalbime giden yol midemden geçiyor. Biri kendisini sevmemi istiyorsa bana kokoreç, midye yada çiğ köfte getirmesi lazım. Kesin şart. Beni doyurması şart. Özellikle kokoreçi çok seviyorum” dedi.