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Aleyna Tilki, hepsini solladı!

Liseli şarkıcı Aleyna Tilki, bir şarkıyla Youtube'da 200 milyon kez izlenerek büyük bir başarı elde etti. Gülşen, Hadise, Demet Akalın, İrem Derici, Atiye, Hande Yener gibi isimlere ciddi bir rakip olacağını göstermiş oldu.

Magazin / 24 Ocak 2017 Salı 00:25
Aleyna Tilki, hepsini solladı!

Sözcü'de yer alan habere göre ‘Cevapsız Çınlama' adlı şarkısı ile Youtube'da büyük başarı elde eden Aleyna Tilki, tek video ile 200 milyon izlenmeyi aşan ikinci isim oldu.

Yaklaşık 6 ay önce piyasaya çıkardığı ilk single parçasında Emrah Karaduman ile birlikte düet yapan Aleyna Tilki, Youtube'da 204 milyon izlenme rakamına ulaşarak Hadise ve İrem Derici'yi geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında bulunan isim olan Gülşen, 'Bangır Bangır' adlı şarkısı ile 219 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Youtube'da en fazla dinlenen Türkçe parçalar arasında üst sıralara yükselmeye devam eden Aleyna Tilki bir süre önce İrem Derici'nin “Bu şarkı kalbimin tek sahibine” adlı parçasını da geride bıraktı. Yaklaşık 6 ay önce çıkardığı ilk single parçasında yaşı ile de dikkatleri üzerine çeken Tilki, NetD platformundan 200 milyon yıldızını alan ikinci isim oldu.

'Prenses' adlı parçasıyla 162 milyon izlenmeye ulaşan Hadise listenin 5. sırasında yer alırken Eypio ve Burak King'in seslendirdikleri 'Günah Benim' şarkısının klibi 170 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı.

Zirvedeki yerini koruyan Gülşen ise büyük bir bütçeyle çektiği 'Bangır Bangır' klibiyle 214 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı.

Aleynaİrem DericiAleyna TilkiYoutube


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