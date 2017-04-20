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Aleyna Tilki'den 'aşk' açıklaması

Aleyna Tilki, aşk yaşadığı iddia edilen aranjör Emrah Karaduman ile ilgili konuştu.

Magazin / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:03
Aleyna Tilki'den 'aşk' açıklaması

Aleyna Tilki, aşk yaşadığı iddia edilen aranjör Emrah Karaduman'la bir AVM'de görüntülendi.

HT Magazin'in haberine göre mini eteği ve tacıyla dikkat çeken 17'lik popçu, “Tacımda prenses yazıyor, ben de popun prensesiyim” diyerek iddialı çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, Karaduman'la aşk yaşadıkları haberlerine ise noktayı koydu: “Aramızda kesinlikle aşk yok, iş var.” Tilki'ye şöhretin kapılarını aralayan ‘Cevapsız Çınlama' şarkısının müziği ve düzenlemesi Karaduman'a ait.

AleynaAleyna Tilki


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