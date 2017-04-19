Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şeyma Subaşı ilan etti: Evleniyorum

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından 'Evleniyorum' notuyla fotoğraf paylaştı.

Magazin / 19 Nisan 2017 Çarşamba 12:42
Şeyma Subaşı ilan etti: Evleniyorum

Acun Ilıcalı ile uzun bir zamandır birlikte olan ve bu ilişkisinden bir de kız çocuğu bulunan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. İngilizce olarak 'Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler vardır' notunu düşen Subaşı, takipçilerinden çok sayıda mesaj aldı.




ŞEYMA VE ACUN'UN İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Şeyma Subaşı ilk defa 2009 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla hayatımıza girdi. 20 yaşındaki genç kız yarışmadan 69 bin TL kazanarak ayrılmıştı. Yok Böyle Dans yarışmasının kostümlerini tasarlaması için birine ihtiyaç duyulunca, o dönem moda tasarımı okuyan kardeşi Şeyma'yı bu görev için önerdi.

1990 doğumlu Şeyma Subaşı, bu yarışmadan önce Deniz Akkaya'nın sunduğu 'Deniz Akkaya ile Top Model' yarışmasına katılmıştı. Şeyma Subaşı 2014 yılında anne oldu ve kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Anne kız, Acun Ilıcalı'yı Survivor 2016'nın çekildiği Dominik'te yalnız bırakmamak için Miami'ye taşındı ve sık sık Dominic'e seti ziyarete gitti. Acun Ilıcalı bu aşkı uzunca bir süre evliyken sürdürmüş sonrasında da 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmıştı.

Kız ÇocuğuDeniz AkkayaŞeyma SubaşıVar Mısın Yok MusunAcun Ilıcalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar