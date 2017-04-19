Şeyma Subaşı ilan etti: Evleniyorum

Acun Ilıcalı ile uzun bir zamandır birlikte olan ve bu ilişkisinden bir de kız çocuğu bulunan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. İngilizce olarak 'Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler vardır' notunu düşen Subaşı, takipçilerinden çok sayıda mesaj aldı.









ŞEYMA VE ACUN'UN İLİŞKİSİ ÜZERİNE



Şeyma Subaşı ilk defa 2009 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla hayatımıza girdi. 20 yaşındaki genç kız yarışmadan 69 bin TL kazanarak ayrılmıştı. Yok Böyle Dans yarışmasının kostümlerini tasarlaması için birine ihtiyaç duyulunca, o dönem moda tasarımı okuyan kardeşi Şeyma'yı bu görev için önerdi.



1990 doğumlu Şeyma Subaşı, bu yarışmadan önce Deniz Akkaya'nın sunduğu 'Deniz Akkaya ile Top Model' yarışmasına katılmıştı. Şeyma Subaşı 2014 yılında anne oldu ve kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Anne kız, Acun Ilıcalı'yı Survivor 2016'nın çekildiği Dominik'te yalnız bırakmamak için Miami'ye taşındı ve sık sık Dominic'e seti ziyarete gitti. Acun Ilıcalı bu aşkı uzunca bir süre evliyken sürdürmüş sonrasında da 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmıştı.



