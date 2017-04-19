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Hacı Sabancı: İlişkiyi ben bitirdim

Altı yıllık ilişkilerini noktalayan Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy'dan ilk açıklamalar geldi. Hacı Sabancı, “Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım. Benim kararımla ayrıldık” dedi.

Magazin / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:24
Hacı Sabancı: İlişkiyi ben bitirdim

Altı yıllık rüya polemikle bitti!

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, ilişkilerini resmen noktaladı.

Ayrılıkla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuşan ünlü model, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve çok üzgün olduğunu belirtip, “Zor bir karardı. İkimiz için de hayırlı olsun” dedi.

İlişkilerinin bir daha başlamamak üzere bittiğini açıklayan Hacı Sabancı ise “Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım. Benim kararımla ayrıldık” diyerek köprüleri attı.

Kavgayla ilgili detay vermeyen ünlü işadamı, kafasını dinlemek üzere ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.






Özge UlusoyHacı Sabancı


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