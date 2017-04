Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama

Ancak çift kısa bir süre önce yollarını ayırdı.



Seven'in, 'Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı.” diyerek Tosun'u terk ettiği iddia edildi.



Tosun çıkan bu haberden sonra ise, 'Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Ayrıca para konusu aramızda hiç geçmedi. Ayrılacağımı söylediğim zaman, gözümün önünde kendini doğradı. Vücudunun her yeri kesik. Bu durumu gördükten sonra çok sarsıldım ve ayrıldım' açıklamasını yaptı.



İşadamı Gökhan Seven ise suskunluğunu bozdu.



Seven şu açıklamayı yaptı:



'Haberler tamamıyla asılsızdır. Benim onunla alakalı 'para avcısı' dediğimi düşünüyor. Benim öyle bir açıklamam olmamıştır. Kendisinin ünlü olduğunu benim de ünlü biriyle olmak istediğimi söylemiş. Eğer ünlü biriyle birliktelik yaşama isteğim olsaydı o kişi Seda olmazdı.



Yaşandı, bitti. Bu açıklamalara hiç gerek yoktu. Benim öyle bir şey söylediğimi düşünüp bana iftiralar atmıştır. Benim kendimi doğradığımı söylemiş varsa ispatı buyursun. Benim elimde çok ispat var ama ben bir işadamıyım, eşim dostum var beni tanıyan bilen bilir. Bir kadın hakkında konuşmayacağımı da bilir bu haberler asılsız ve yalandır.'