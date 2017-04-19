'Derin üzüntü içindeyim'

Sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir kolorektal kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Kayabaş'ın, bugün saat 06.05'te vefat ettiği belirtildi.Kayabaş'ın vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kayabaş ile Yeşilçam filmlerinde rol alan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile şu ifadeleri kullandı:



'Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi'mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. 'Sevdalandım' filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak. Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş. Bülent Abi'me Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.'







Usta oyuncu Bülent Kayabaş hayatını kaybetti



