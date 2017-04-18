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Zehra Çilingiroğlu sevgilisini öpücüklere boğdu

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, katıldığı bir partide sevgilisi Yasin Akbulut'u öpücüklere boğdu.

Magazin / 18 Nisan 2017 Salı 09:29
Zehra Çilingiroğlu sevgilisini öpücüklere boğdu

Üniversite eğitimine Londra'da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu paskalya tatiline girince soluğu İstanbul'da almıştı.

PARTİYE KATILDI

Habertürk'ten Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre babası Kaya Çilingiroğlu'nun uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı Nopa'daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat'la katıldı.



SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sarmaş dolaş eğlenen ikilinden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.





GEÇEN HAFTA DA EMİRGAN'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan'da bir kafede görüntülenmişti.



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