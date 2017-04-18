Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nur Yerlitaş: Kimseyle sıkıntım yok

Nur Yerlitaş, artık ruhunun yorulduğunu bu yüzden de programı bıraktığını açıkladı.

Magazin / 18 Nisan 2017 Salı 17:07
Nur Yerlitaş: Kimseyle sıkıntım yok

İşte Benim Stilim adlı programdan sürpriz bir şekilde ayrılan Nur Yerlitaş, ayrılık kararının perde arkasını anlattı.

Kimseyle sıkıntısı olmadığını belirten Yerlitaş, ruhunun yorulduğunu bu yüzden programı bıraktığını söyledi.

NURELLA YORULDU'

Nur Yerlitaş, “Ruhum yoruldu. Nurella yoruldu… Ayrılığın ardında söylendiği gibi Ivana yok. Ben daha geçenlerde stüdyodaydım kimseyle sıkıntım yok. Ben iki kadınım, bunlardan biri Nurella diğeri de Nur Yerlitaş ve bana inanın Nurella yoruldu.

'PARAMI ALABİLİRDİM AMA YAPMADIM'

Sezon sonuna kadar dişimi sıkıp paramı alabilirdim ama yapamadım” şeklinde konuştu.

Nur Yerlitaşİşte Benim Stilim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar