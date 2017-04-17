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Rüzgar Çetin sevgilisiyle yakalandı

Rüzgar Çetin önceki akşam İstinye'deki bir restoranda sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

Magazin / 17 Nisan 2017 Pazartesi 14:42
Rüzgar Çetin sevgilisiyle yakalandı

Beşiktaş'ta karıştığı trafik kazasının bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, bir memurun da yaralanmasına neden olduğu Rüzgar Çetin, ekim ayında tahliye edilmişti. O günden bu yana medyadan kaçan Çetin, sosyal hayata geri döndü.

GARSONLARA TALİMAT VERDİ

Rüzgar Çetin önceki akşam İstinye'deki bir restoranda sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere takıldı.



HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince toparlanan Çetin, garsonlara basın mensuplarını engelleme talimatı verdi.



PolisAltuntaşİstinyeRüzgar Çetin


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