Nur Bozar hacklendi

Hesap ayarlarına da ulaşamayan Bozar, hesabının çalındığını fark edince şoke oldu.



Günaydın'ın haberine göre, başka bir kullanıcı üzerinden hesabını kontrol eden Bozar, sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark etti.



Hesabını çalan kişilerin reklam yayınlamak için para talep ettiğini ve banka hesap numarasını paylaştığını gören Nur Bozar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



