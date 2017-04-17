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Nur Bozar hacklendi

Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Bu Tarz Benim'in yarışmacılarından olan Nur Bozar, geçtiğimiz günlerde 350 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına fotoğraf yüklemek istedi. Ama sayfasına giremedi.

Magazin / 17 Nisan 2017 Pazartesi 14:38
Nur Bozar hacklendi

Hesap ayarlarına da ulaşamayan Bozar, hesabının çalındığını fark edince şoke oldu.

Günaydın'ın haberine göre, başka bir kullanıcı üzerinden hesabını kontrol eden Bozar, sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark etti.

Hesabını çalan kişilerin reklam yayınlamak için para talep ettiğini ve banka hesap numarasını paylaştığını gören Nur Bozar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nur BozarDolandırıcılık


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