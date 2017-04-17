İbrahim Erkal hayranlarına kötü haber

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisine devam edildiği ve yoğun bakımda uyutulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.



Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.



Abdullah Erkal şunları söyledi:



''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

