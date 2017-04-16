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Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı

Geçtiğimiz Kasım ayında kalça rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kalça protezi ameliyatı geçiren 75 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik, hasta yatağından kalkıp 94 yaşındaki annesiyle birlikte oy kullandı.

Magazin / 16 Nisan 2017 Pazar 13:52
Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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Yürüyemez hale gelince kalçasından ameliyat olan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Fatma Girik, taburcu olduktan sonra evinde düştü ve kalçasına takılan protezi kırdı. İkinci kez ameliyat olan Fatma Girik 6 ay İstanbul’da kaldıktan sonra oy kullanmak için ilk uçakla Bodrum’a geldi. Torba Mahallesi’nde 1251 nolu sandıkta oy kullanan Fatma Girik’in güçlükle yürüdüğü gözlendi. Girik’in annesi 94 yaşındaki Münevver Girik de oy kullandı.

Rahatsızlığı hakkında bilgi veren Girik, "Bir hafta içerisinde iki kez ameliyat oldum. Kalçada kireçlenme olmuş onu temizlettim. Çıktığımda sapasağlamdım. Eve gittim yürümeye başladım, evde ayağım bir kayınca kalçadan ayağıma kadar büyük bir sıkıntı yaşadım. İki kere ameliyat üst üste ondan sonra koştura koştura geldik oyumuzu kullanacağız. Hemen kalktık geldik. Annem de hasta ben de hastayım ama geldik oyumuzu kullanmaya" dedi.

Fatma Girik, oyunu kullandıktan sonra Torba Mezarlığına giderek hayat arkadaşı Memduh Ün’ün mezarını ziyaret etti. Elleriyle Ün’ün mezarını sulayan Girik, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

MünevverFatma GirikAmeliyat


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