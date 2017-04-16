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Megastar Tarkan oyunu kullandı

Megastar Tarkan, oyunu Tarabya’da Yeni Çamlık Evleri’nde bulunan 1249 No’lu sandıkta kullandı. Tarkan, sandığa oyunu atarken "Hayırlısı olsun" dedi.

Magazin / 16 Nisan 2017 Pazar 09:29
Megastar Tarkan oyunu kullandı
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Megastar Tarkan, 16 Nisan referandumu için Tarabya'daki Yeni Çamlık Evleri'nde 1249 No'lu sandığa 09.00 sıralarında geldi. Tarkan, sandığın kurulduğu binaya girmeden önce seçmen bilgi kağıdını göstererek poz verdi. Ardından sıranın gelmesini bekleyen Tarkan, seçim kabinine girerek oyunu kullandı. Oy pusulasını sandığa atan Tarkan, 'Hayırlısı olsun' ifadesini kullandı. Tarkan çıkışta ise hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, gazetecilere 'Vatandaşlık görevini yerine getirdim, gidiyorum' dedi.

Tarkan TevetoğluTarabya


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