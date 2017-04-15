Ünlü oyuncunun dizi setinde silikonları patladı!

Televizyon dünyası günlerdir, 'Dayan Yüreğim' dizisinin setinde yaşanan olayı konuşuyor.



Sabah Gazetesi'nde yer alana habere göre; iş yoğunluğundan bunalan ve tükenmişlik sendromu yaşayan Ece Uslu, ortalığı kırıp döktü. Ancak Uslu'nun psikolojik bir sorun değil başka bir problem yaşadığı iddia ediliyor.



MORALİ BOZULDU



Söylenenlere göre; o gün sette Uslu'nun silikonu patladı. Morali bozulan Uslu, sinirden ortalığı birbirine kattı.













