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Nejat işler istifa etti

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor kulüp başkanı sanatçı Nejat İşler, görevi bıraktı.

Magazin / 15 Nisan 2017 Cumartesi 09:31
Nejat işler istifa etti

Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu.

SAĞLIK SORUNLARI

Nejat İşler, 'İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım nedeniyle Gümüşlükspor Yönetim Başkanlığı'nı bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim' dedi.



CEBİNDEN 1 MİLYON TL HARCADI
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, 'Gerçekten Gümüşlükspor için çok çabalayan, bu konuda sağlığını tehlikeye atan Nejat İşler, cebinden bugüne kadar 1 milyon TL'ye yakın para da harcadı. Bu karar bizi şaşırtmadı, çünkü bu konuda daha önce de Nejat bırakmak istediğini söylemişti. Bize Nejat'ın aldığı karar saygı duymak düşer. Onun Gümüşlükspor'un her zaman yanında olacağından eminiz' diye konuştu.


Nejat İşler


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