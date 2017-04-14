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İbrahim Erkal'ın beyin ödemi devam ediyor

Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Magazin / 14 Nisan 2017 Cuma 11:18
İbrahim Erkal'ın beyin ödemi devam ediyor

İbrahim Erkal'ın tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, 'Beyin kanaması ön tanısı ile salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir' denildi.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Maltepe Başıbüyük'teki evinin otoparkında baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

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