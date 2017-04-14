Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt

Henüz belgelenemeyen bu gizli aşk, Hakan Sabancı'nın yakın zamanda ayrıldığı usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Hadise'yi karşı karşıya getirdi.



Aslışah Alkoçlar, Bebek'te karşılaştığı gazetecilerin sorularına öyle bir yanıt verdi ki, attığı taşla Hadise'yi hedef aldığı yorumlarına neden oldu.



Türk popçularını beğenmediğini söyleyen Aslışah Alkoçlar, "Polemik yapmak istemiyorum ama Türk şarkıcılarının tarzlarını beğenmiyorum" dedi.



Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a yanıt gecikmedi.



HADİSE VURDU GOL OLDU



'Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı, Instagram hesabından kraliçe tacının altına yazdığı Mevlana'nın Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım var. Lakin lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözüyle Alkoçlar'a sert bir karşılık verdi.



Fanları Hadise'yi "Kraliçemiz vurdu gol oldu" yorumuyla destekledi.



