Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Kızları için yeni bir hayat kuracaklar" başlıklı yazısı şöyle: Üçüncü kez evlenen Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak cephesinden yine çarpıcı bir haberim var!



AMERİKA'YA YERLEŞİYORLAR...



Mutlu evliliklerini Okan Ali adını verecekleri oğulları ile taçlandıracak olan çift, Amerika'ya yerleşiyor.



Ceyda Düvenci, 6 yaşındaki kızı Melisa'nın serebral palsi (CP) hastalığından dolayı zaten her yaz Temmuz- Ağustos aylarında ABD'ye gidiyordu. Ancak çiftin bu kez 15 Mayıs'ta ABD'ye gideceğini öğrendim.



BOYA - BADANA ŞİRKETİ KURDULAR



Çünkü 5.5 aylık hamile olan Ceyda Düvenci ile eşi, Melisa için ABD'ye yerleşmeye karar vermiş.



'Orada ne iş yapacaklar?' diye sorarsanız, hemen söyleyeyim: Boya-badana ve tadilat işleriyle ilgili bir şirket kurmuşlar.



New Jersey'den bir ev satın alan çift, doğumdan önce evlerini dayayıp döşemek ve düzenlerini kurmak için gidiş tarihlerini öne çekmiş.



KIZLARI İÇİN ŞANI ŞÖHRETİ BIRAKIP...



Kızları Melisa için Türkiye'deki şanı şöhreti bırakıp Amerika'da boya-badana işlerine soyunan ve gurbette sıfırdan yeni bir hayat kurmayı göze alan ünlü çifti canı gönülden kutluyorum. Umarım her şey gönüllerince olur...