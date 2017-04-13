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Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin, çalınan çeklerini sahte imzayla kullandığı gerekçesiyle eski kayınpederi Oktay Atalay ve kayınbiraderi Alican Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Magazin / 13 Nisan 2017 Perşembe 16:10
Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!

Eski eşi Asena Atalay ile aralarında nafaka, velayet, tazminat davaları bulunan ünlü futbolcu Caner Erkin, şimdi de eski kayınpederi Oktay Atalay ve kayınbiraderi Alican Atalay ile mahkemelik oldu.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Erkin, çalınan çeklerinin eski kayınpederi tarafından imzasının taklit edilerek piyasada kullanıldığını iddia etti.

Avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Caner Erkin, Oktay Atalay ve Alican Atalay ile çeki kullanan 3 şirket ve bir kişi hakkında şikâyetçi oldu.

İddiaya göre Erkin'in bir bankanın Nişantaşı şubesindeki hesabından aldığı çekler, üçüncü kişiler tarafından çalındı. Çeklerden birinin 3 Nisan'da hamili tarafından bankadan tahsili istendi.



Banka yetkilisi 60 bin TL değerindeki çekte keşideci imzasının Caner Erkin'e ait olmadığını fark etti.

Ünlü futbolcuya bilgi verildi. Banka imza uyuşmazlığı nedeniyle çeke şerh koydu.

Çekin çalıntı olduğunun ortaya çıkmasında sonra iddiaya göre Asena Atalay'ın kardeşi Alican Atalay'ın yetkilisi olduğu şirket tarafından Erkin'in hesabına 60 bin TL gönderildi.

Ardından Oktay Atalay ise, Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'la WhatsApp üzerinden iletişime geçerek çalıntı çeki kendisinin imzaladığını kabul etti. Caner'in çek bedelini ödemesini istedi.



‘HAPİS YATAYIM RAHAT ETSİN'

Ayrıca Atalay'ın attığı mesajda, “Batur rica ediyorum ona söyle çeki ödemezse bana dava açsın. Onun çekini imzaladığım için gidip hapis de yatayım rahatlasın” dediği ileri sürüldü.

Dilekçede, Oktay Atalay'ın taklit imza ile düzenlediği çeki diğer şüphelilere ciro ettirmesi sonucu, borçlandırılan Caner Erkin'in mal varlığının eksilmesine yol açtığı, kendilerinin de menfaat sağladığı ileri sürüldü.

Ayrıca Atalay'ın taklit imza ile diğer sahte çekler konusunda geriye dönük araştırma yapıldığı da anlatıldı.

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