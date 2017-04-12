İçerde çekiminde olay çıktı

“İçerde” dizisinin yeni bölüm çekimleri önceki gün Maçka Parkı’nda yapıldı. Ancak silahlı çatışma sahnesi, çocuklarıyla parka gelen vatandaşlara panik yaşattı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silahlar patlamaya başlayınca kendilerini yere attı.



Olay anlaşıldıktan sonra bir grup, ekibin yanına giderek “Parkta silah mı patlatılır? Sizi içeri attıralım da görün” diye tepki gösterdi ve parka polis çağırıldı. Duruma müdahale eden polisler ekibin çekim izni olduğunu söylese de çekimler güçlükle tamamlandı.