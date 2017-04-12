Beyaz Gazete Ana Sayfa

İçerde çekiminde olay çıktı

“İçerde” dizisinin Maçka Parkı’ndaki çekimlerinde olay çıktı. Senaryo gereği patlayan kurusıkı tabancalar yüzünden paniğe kapılan vatandaşlar polis çağırdı.

Magazin / 12 Nisan 2017 Çarşamba 02:50
İçerde çekiminde olay çıktı

“İçerde” dizisinin yeni bölüm çekimleri önceki gün Maçka Parkı’nda yapıldı. Ancak silahlı çatışma sahnesi, çocuklarıyla parka gelen vatandaşlara panik yaşattı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silahlar patlamaya başlayınca kendilerini yere attı.

Olay anlaşıldıktan sonra bir grup, ekibin yanına giderek “Parkta silah mı patlatılır? Sizi içeri attıralım da görün” diye tepki gösterdi ve parka polis çağırıldı. Duruma müdahale eden polisler ekibin çekim izni olduğunu söylese de çekimler güçlükle tamamlandı.

PolisSilahlı ÇatışmaÇekim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar