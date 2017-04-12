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İbrahim Erkal yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Magazin / 12 Nisan 2017 Çarşamba 08:44
İbrahim Erkal yoğun bakıma kaldırıldı
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Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. 


Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti.

Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi. Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.
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Ses SanatçısıGüvenlik GörevlisiBeşiktaşLütfi Kırdar


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