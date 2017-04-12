Sitenin güvenlik görevlisi
tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti.
Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi. Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş
Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.