İbrahim Erkal ameliyata alındı! Hastaneden ilk açıklama...

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.







BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ



İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.



HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ



Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital'a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.



DUA İSTEDİLER



Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada' Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçermiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!' denildi.







DURUMU KRİTİK



İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin sanatçının sağlık durumunu anlattı.

'Yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bu akşam Caddebostan'da konseri vardı. Çok acılıyız. Çok zor bir şey yaşadığımız. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayılma gibi bir durumu olmadı. Son çocuğu onun hayatına renk katmıştı. Pazar günü beraberdik. Akşam arkadaşlarıyla yemekteydi. '



İBRAHİM ERKAL '1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ'



Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı:



'Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. '



'İBRAHİM ERKAL KİMDİR?



İbrahim Erkal 1967 yılında dünyaya gelmiştir. Daha önce bir kaç albümü olmasına rağmen asıl çıkışını unutmayacağımiz albümü ve özellikle Canısı şarkısı ile gerçekleştirmiştir. 1986 yılında İstanbul Sarıyer Kalender Orduevi'nde askerlik yapmıştır. İbrahim Erkal aslen Erzurum Narman'lıdır. (İHA-DHA)



