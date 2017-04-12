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Demet Şener: Barışma teklifi geldi ama...

İbrahim Kutluay’a açtığı boşanma davası hakkında ilk kez açık yüreklilikle konuşan Demet Şener, “Barışma teklifi geldi ama barışma yok” derken, avukatı ise “Güzel zevkli çekişmeli boşanma davası yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Magazin / 12 Nisan 2017 Çarşamba 14:22
Demet Şener: Barışma teklifi geldi ama...

Demet Şener, önceki gün avukatı Aslı Hatemi’yle birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre boşanma davasıyla ilgili uzun süre sonra konuşan Şener, İbrahim Kutluay’ın süreç boyunca sessiz kalmasıyla ilgili “Ben de suçlu olsam susarım” demekle yetindi.

Şener, “Zinadan dolayı boşanma davası açıldı. Delillerimizi sunduk. Maddi manevi tazminat istedik. Başlarda barışma teklifi geldi ama barışma yok, ben kararımı verdim” şeklinde konuştu.



Kutluay’la ortak noktalarının çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, bir soru üzerine “Bu insan çocukları almak ve bırakmak için evime geliyor. Çocuklarımız var, ömür boyu karşılaşacağız” dedi.



‘ÇOCUKLARIM BANA KAR’

İbrahim Kutluay’a sinirli olmadığını da sözlerine ekleyen Şener, “İbrahim Bey sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna “Çocuklarımın babasını ifade ediyor ne yazık ki."

"Keşkelerim yok, iyi ki yaptım, pişman değilim. Çok güzel iki çocuğum var, onlar bana kâr. Keşkeyi ben değil yapan der herhalde” diyerek sert sözler kullandı.



Şener’in avukatı Aslı Hatemi ise nafaka tahsili için icra takibi başlattıklarını söyleyip “Güzel, zevkli, çekişmeli bir boşanma davası yaşıyoruz. Mal paylaşımı açmadık. Boşanma davası açtık” dedi.

Demet ŞenerBoşanma DavasıNafakaHatemi


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