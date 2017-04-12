50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı

Ünlü rap’çi 50 Cent, ABD’nin Baltimore şehrinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumrukladı. Olayın ardından hayranından özür dileyen şarkıcı, genç kadını sahnesinde misafir etti.



HT Magazin'in haberine göre, ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden rap’çi 50 Cent, sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.



ABD’nin Baltimore şehrinde sahne alan rap’çi bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi.







Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.



Olayın ardından hayranından özür dileyen ve sahneye gelmesini rica eden ünlü rap’çi, konserine yumrukladığı hayranının dansları eşliğinde devam etti.



50 Cent, 2004 yılında da kendisine su şişesi fırlattığı gerekçesiyle bir hayranına saldırmıştı.



