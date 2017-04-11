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Van'da Cem Adrian coşkusu

Van’da sahne alan Cem Adrian, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin / 11 Nisan 2017 Salı 10:37
Van'da Cem Adrian coşkusu

Vanlı organizatör Emrah Arlı tarafından bir otelde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Cem Adrian sahne aldı. Adrian, seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Van'a üçüncü kez geldiğini belirten ünlü sanatçı, hayranlarıyla buluşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Gece geç saatlere kadar devam eden konserde duygulu anlar yaşayan vatandaşlar ise, konserden dolayı organizatör Emrah Arlı'ya teşekkür ederek, bu tür konserlerin sık sık kentte düzenlenmesi gerektiğini söylediler.






Cem Adrian


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