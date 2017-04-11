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Madonna'nın kızı fena yakalandı

Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın kızı annesinin izinden gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Magazin / 11 Nisan 2017 Salı 14:26
Madonna'nın kızı fena yakalandı

Madonna'nın eski spor hocası Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen 20 yaşındaki Lourdes Leon, hafta sonu bir grup arkadaşıyla Miami seyahatine çıktı.

Siyah bikinisiyle denize girip güneşlenen Lourdes Leon, bir ara güneşlenirken kolunu kaldırınca da koltuk altındaki tüylere epilasyon yaptırmamış olduğu ortaya çıktı.



Bu da Lourdes'in annesi Madonna'nın 2014'te paylaştığı bu Instagram pozunu hatırlattı.



Bir ara fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğu görülen Lourdes Leon, daha sonra aralarında erkek arkadaşının da bulunduğu grup ile eğlenmeye devam etti.

InstagramHafta SonuMiamiMadonnaLeon


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