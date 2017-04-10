Gemlik Belediyesi’nce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Mustafa Ceceli, hayranlarını coşturdu. Konseri AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da takip etti. Başkan ve milletvekili, Mustafa Ceceli’ye çiçek, Gemlik zeytini ve zeytinyağı ile Türk bayrağı tablosu hediye etti.



Darbe teşebbüsünden de bahseden Başkan Refik Yılmaz, 15 Temmuzda meclisi, külliyeyi bombalayan uçaklara, hain teröristlere karşı dik durup, şehit olanlar arasında yaşları 17 ile 25 arasında 47 gencin bulunduğunu hatırlattı. Gençlere güvendiklerini ve inandıklarını ifade eden Refik Yılmaz, “Gençler bizim geleceğimizdir. Sizlere ne yapsak, ne kadar hizmet yapsak yeterli olmaz” dedi.



