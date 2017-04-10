Derin Mermerci'nin 'mütevazı paylaşım' anlayışı şaşırttı!

Lüks tutkusuyla bilinen Derin Mermerci, geçtiğimiz ay hizmete soktuğu internet sitesiyle gardırobunu modaseverler için açtı.



Böylece sosyetik güzelin moda uğruna harcadığı milyarlar da gözler önüne serildi. Mermerci'nin 'mütevazı paylaşım alanı' olarak tanımladığı sitedeki moda parçalarının fiyatı ise dudak uçuklattı.







2 ADET ÇANTA 500 BİN LİRA



Sık sık Nişantaşı sokaklarında milyonluk ayakkabı ve çanta kombinleriyle objektiflere yansıyan Mermerci'nin Hermes marka iki adet Birkin model çantasının toplam 500 bin lira olduğunu öğrenenler 'Bu nasıl mütevazılık?' demekten kendini alamadı.







Derin Mermerci'nin 'mütevazı' gardırobundaki parçaların fiyatını öğrenenler, sosyal medyada 'Bu parayla ev alınır!', 'Derin Hanım, sitesinde mütevazı paylaşımlarda bulunacağını söyledi ama zenginliğiyle şovunu yaptı' diye yorumlar yağdırdı.







Mermerci'nin milyarlık gardırobunun vazgeçilmez parçalarından olan iki adet Hermes çantaya verilen parayla İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 oda 1 salon daire alınabiliyor.







3 OTOMOBİL PARASI!



Sosyetik güzelin yine gardırobunda yer alan ve Kim Kardashian'la Victoria Beckham'ın da kullandığı 80 bin dolarlık (yaklaşık 320 bin lira) Hermes marka Himalayn Crocodile model çantasının fiyatı da mütevazı bir ev ile neredeyse 3 otomobil parası ediyor.







