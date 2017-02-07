Alişan'ı erkek olarak görmüyorum!

Çağla Şıkel yeni yılda büyük bir sürpriz yaşanacağını ve yılın ilk düğününü Alişan'ın yapacağını söyledi.



Şıkel'e program partneri Alişan'ın ‘Çağla ile biz asker arkadaşı gibiyiz' yanıtı hatırlatıldı.



Şıkel ise Alişan'ın bu açıklamasına magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya aday olacak, ‘Ben de onu erkek olarak görmüyorum' açıklamasını yaptı.



Şıkel'e neden böylesine sert bir tepki verildiği sorulunca güzel isim, ‘Aramızda bir şey olamayacağına dair en net açıklama bu olabilir sanırım' demekle yetindi.

