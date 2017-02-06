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Kerimcan Durmaz yerinde duramadı

Türkiye’nin en büyük kış gençlik festivali Winterfest ve Bilyoner kapsamında Uludağ’da sahne alan Kerimcan Durmaz dans etmekten yerinde duramadı.

Magazin / 6 Şubat 2017 Pazartesi 08:52
Kerimcan Durmaz yerinde duramadı

Pop müziğini remix haline çeviren yetenekli fenomen Dj Kerimcan Durmaz 2. Kez çıktığı aynı sahnede dans şovları ile hayranlarını bir kez daha mest etti.

Kerimcan Durmaz 2 saat sahnede kalırken gençleri yerinde oturtmadı. Aynı etkinlikte sahne alan Ece seçkin Kerimcan Durmaz’ın konserine katıldığı için Kerimcan Durmaz Seçkin’e teşekkür amaçlı ‘Adeyyo’ şarkısını remix haline getirdi.

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