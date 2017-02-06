Kerimcan Durmaz yerinde duramadı

Pop müziğini remix haline çeviren yetenekli fenomen Dj Kerimcan Durmaz 2. Kez çıktığı aynı sahnede dans şovları ile hayranlarını bir kez daha mest etti.



Kerimcan Durmaz 2 saat sahnede kalırken gençleri yerinde oturtmadı. Aynı etkinlikte sahne alan Ece seçkin Kerimcan Durmaz’ın konserine katıldığı için Kerimcan Durmaz Seçkin’e teşekkür amaçlı ‘Adeyyo’ şarkısını remix haline getirdi.



